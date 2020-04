Nokia : Impossible d'assister physiquement à l'AG

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé qu'il ne sera pas possible d'assister physiquement à son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le mercredi 27 mai, au siège de l'entreprise à Espoo, en Finlande.



Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de vote à l'assemblée qu'en votant à l'avance, tout en soumettant des contre-propositions et en posant des questions à l'avance, a indiqué la société.



Nokia rejoint ainsi la longue liste des entreprises qui ont pris des dispositions similaires pour limiter la propagation de la maladie de Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok