Nokia : Finalise l'acquisition d'Elenion Technologies

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Elenion Technologies, une société américaine spécialisée dans la technologie photonique au silicium.



Cette acquisition avait été annoncée le 19 février.



'L'expertise technologique d'Elenion et sa plate-forme et ses services de conception uniques permettent à Nokia d'étendre sa présence sur le marché en répondant aux exigences critiques et en évolution rapide de connectivité optique de la 5G, du cloud et des réseaux d'entreprise', commente le groupe finlandais.



