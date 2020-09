Nokia : Facilite les déploiements de réseau 5G dans le monde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir numérisé 100% de ses déploiements de réseau 5G dans le monde.



Les nouvelles innovations de déploiement de réseau numérique et automatisé accélèrent les déploiements 5G jusqu'à 30%.



Cela conduit à des réductions des visites sur site (30%), ainsi qu'à des améliorations de la qualité de l'installation (30%), des transactions de back-office (30%) et des temps de cycle (25%).



' Nokia est le seul fournisseur à offrir une offre de services intégrée et transparente pour les fournisseurs de services de communication (CSP), rendant les déploiements de réseau plus efficaces, plus durables tout en minimisant les erreurs ' indique le groupe.



