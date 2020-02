Nokia : Développe le réseau 5G de Rakuten mobile au Japon

(CercleFinance.com) - Nokia et l'opérateur de réseau mobile au Japon Rakuten mobile travaillent ensemble pour permettre la mise en oeuvre d'un environnement d'exploitation entièrement automatisée pour l'ère 5G.



' Cet accord permettra à Rakuten mobile de se concentrer sur le développement de son portefeuille de services tout en développant les capacités de maturité opérationnelle et d'automatisation ' indique le groupe.



Les services opérationnels de Nokia permettent à Rakuten mobile de maintenir son projet de croissance de la zone de couverture LTE et les capacités de service 5G tout en assurant la fiabilité des services.



Friedrich Trawöger, Chef d'unité Operate & Managed Services chez Nokia, a déclaré : ' Nous pouvons aider Rakuten mobile à se concentrer sur ses objectifs pour lancer son réseau LTE mobile et lui permettre de réaliser rapidement son objectif en tant que fournisseur de services numériques 5G '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

