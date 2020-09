Nokia : Déploiement régional de la 4G en Azerbaïdjan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir étendu les installations 4G de l'opérateur mobile azerbaïdjanais Azercell Telecom, avec des stations de base AirScale 4G sur plus de 1 400 sites à travers le pays.



Les produits logiciels Nokia sont également en cours de déploiement, notamment le système de gestion de réseau NetAct Cloud.



' Les solutions d'accès radio AirScale de Nokia fourniront à Azercell une connectivité mobile à haut débit pour répondre à une demande accrue et offrir une voie de migration claire à l'avenir ' indique le groupe.



L'accord sera le premier déploiement régional à grande échelle de services 4G en dehors de la capitale Bakou.



