Nokia : Déploiement de logiciels pour PTCL au Pakistan

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) a déployé ses logiciels en automation, analytique et apprentissage automatique pour 'renforcer l'expérience client et améliorer la précision et l'efficience des services clients'.



'Parmi ces produits, figurent Nokia Service Management Platform, qui automatise et simplifier l'ensemble du processus de soin du client et réduit significativement le temps pour résoudre les problèmes des clients tout en améliorant la précision', explique-t-il.



'De plus, les clients de PTCL peuvent bénéficier désormais d'une qualité d'expérience améliorée en termes de connectivité Internet, IPTV et services de communication, en utilisant la solution logicielle de Nokia', ajoute l'équipementier télécoms finlandais.



