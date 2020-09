Nokia : Crédit Suisse révise à la baisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reste neutre et réduit son objectif de cours à 3,65 euros, contre 4 euros précédemment. Le broker revoit à la baisse ses estimations de bénéfice par action : -3% en 2020 (à 0,23 euro) et -13% en 2021 (0,25 euro), afin de tenir compte notamment de la perte des ventes liées à Verizon (1 milliard d'euros environ).



' La thèse des investissements 5G reste sur la bonne voie ', estime Crédit Suisse. Le broker table sur un marché de 63,5 milliards de dollars en 2022, soit toujours inférieur aux 64,8 milliards de dollars observés lorsque la 4G a culminé en 2015.



Crédit Suisse modélise enfin des ventes de 22 milliards d'euros (-6%) en 2020 puis de 21,8 milliards d'euros (-1%) en 2021 pour Nokia.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.