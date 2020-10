Nokia : Création d'un centre d'excellence en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi s'être associé à l'université de Tampere (Finlande) pour créer un 'centre d'excellence' afin d'améliorer le développement de processeurs personnalisés System-on-Chip (SoC) pour ses puces ReefShark.



Le but de ce partenariat est d'accélérer le développement à long-terme des processeurs à base de silicium pour l'infrastructure 5G, aussi bien dans leur conception que dans leur fabrication, et d'améliorer le délai de mise sur le marché en construisant une base pour un leadership technologique.



Nokia explorera également des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et le développement de matériel de sécurité ainsi que les SoC basés sur du matériel open source.



Le centre d'excellence devrait ouvrir ses portes en novembre de cette année.





