Nokia : Contrat fibre avec Sri Lanka Telecom

(CercleFinance.com) - Nokia annonce fournir sa technologie fibre à Sri Lanka Telecom (SLT) pour déployer un réseau de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) et ainsi permettre à cet opérateur d'offrir de nouveaux services haut-débit à plus de 200.000 entreprises et ménages au Sri Lanka.



'Nos solutions fibre et notre technologie XGS-PON aideront SLT à construire un réseau prêt pour l'avenir, capable de répondre à des demandes en données toujours grandissantes', commente Upendra Samaratunge, responsable de Nokia Sri Lanka & Maldives.



