Nokia : Contrat de monétisation avec le suisse Sunrise

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi que le suisse Sunrise avait déployé son logiciel de monétisation en vue de l'arrivée prochaine de la téléphonie de cinquième génération.



Cette nouvelle solution de facturation en mode 'cloud' devrait permettre à l'opérateur télécoms suisse d'accélérer la commercialisation, la tarification et la promotion d'offres 5G à destination des particuliers et des entreprises, explique Nokia.



Le portefeuille de solutions de monétisation de Nokia repose sur des fonctionnalités d'analyse avancées qui permettent aux opérateurs d'engager des actions commerciales personnalisées et contextualisées auprès de leurs abonnés, ajoute l'équipementier.



