Nokia : Contrat avec Airtel en Inde pour le réseau VoLTE

(CercleFinance.com) - L'opérateur indien de télécommunications Bharti Airtel a choisi Nokia pour déployer un grand réseau voix sur LTE (VoLTE) basé sur le cloud, a annoncé la société finlandaise.



La solution - qui a été déployée pour couvrir les 22 zones de services de télécommunications en Inde - permet à Airtel de fournir aux clients mobiles une connectivité d'appel plus rapide et plus rentable, a déclaré Nokia.



Il permet à Airtel de libérer du spectre en réduisant son réseau 3G, permettant à l'opérateur d'utiliser le spectre libéré pour déployer des services 4G / LTE avec une meilleure vitesse et capacité, a déclaré le fabricant de matériel de télécommunications.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok