Nokia : Collaboration axée carbone avec 3 Indonesia

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi collaborer avec 3 Indonesia sur un projet visant à étendre la couverture du réseau LTE de l'opérateur mobile indonésien via le mise en oeuvre d'une technologie réduisant les émissions de CO2.



L'équipementier télécoms explique que sa nouvelle solution, baptisée 'Zero Drive Test', remplace la réalisation d'essais manuels sur les capacités et les performances du réseau par des fonctionnalités entièrement automatisées.



3 Indonesia devient ainsi le premier client de Nokia en Asie pour ce type de service.



Dans son communiqué, Nokia rappelle qu'il s'est engagé à réduire de 41% les émissions de dioxyde de carbone issues de ses activités à horizon 2030.



