Nokia : Collaboration avec Broadcom sur ReefShark

(CercleFinance.com) - Nokia étend sa gamme de chipsets (jeu de composants électroniques) 5G ReefShark avec la collaboration de Broadcom.



Nokia et Broadcom ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour le développement de technologies avancées de semi-conducteurs, y compris de nouveaux processeurs système sur puce (SoC) personnalisés, qui seront intégrés au portefeuille '5G Powered by ReefShark' de Nokia.



' La collaboration élargit encore la gamme de chipsets Nokia ReefShark disponibles pour les solutions 5G et améliorera à la fois les performances du système et l'empreinte énergétique des réseaux 5G ' indique le groupe.



' En déployant des produits basés sur ReefShark, les opérateurs bénéficieront d'une réduction de la taille et de la consommation d'énergie, tout en constatant une augmentation de la capacité et des performances globales avec un coût total inférieur '.



