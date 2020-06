Nokia : Annonce un contrat '5G' avec China Unicom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce matin avoir été choisi par China Unicom pour soutenir le développement de son réseau 5G en Chine.



'Nokia s'est vu attribuer une part d'environ 10% du réseau central 5G de China Unicom. Le réseau principal remplit une variété de fonctions, notamment la configuration des connexions, la gestion de la bande passante, la mise à l'échelle et la sécurisation du réseau et, désormais avec la 5G, l'ouverture du réseau pour prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation', explique le groupe finlandais.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



Par ailleurs, Nokia et Broadcom annoncent qu'elles vont collaborer au développement de technologies de semi-conducteurs, dont de nouveaux SoC personnalisés, qui seront intégrés au portefeuille '5G Powered by ReefShark' de Nokia.





