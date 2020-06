Nokia : Améliore la couverture réseau en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et Vodafone Idea ont annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de la 1ère phase du plus grand déploiement mondial de DSR (Dynamic Spectrum Refarming) en Inde.



Les sociétés ont également annoncé qu'elles avaient déployé la plus grande installation massive à entrées multiples et sorties multiples (mMIMO) du pays.



La solution de Nokia comprend son module AirScale BaseBand, qui permet aux fournisseurs de services de répondre efficacement aux besoins croissants de haut débit mobile des abonnés dans les zones fortement peuplées.



Vishant Vora, directeur de la technologie de Vodafone Idea Ltd, a déclaré: ' Nokia a été notre partenaire clé dans notre stratégie DSR et mMIMO. Chez Vodafone Idea, l'innovation est la pierre angulaire de la création d'un réseau 4G + et c'est un exemple de notre adoption d'une technologie de pointe pour créer un meilleur réseau. '



