Nokia : Ajuste ses perspectives en raison de la pandémie

(CercleFinance.com) - Le groupe Finlandais Nokia a réduit ses perspectives de profit et de marge pour 2020, citant les risques et l'incertitude présentés par la pandémie de Covid-19 en cours.



Le fabricant de matériel de réseau de télécommunications s'attend à un bénéfice par action (BPA) non-IFRS à 0,23 euro pour l'année 2020 avec une marge opérationnelle de 9%.Ces chiffres ont été abaissés par rapport aux prévisions antérieures de 0,25 euro et 9,5%.



Dans son communiqué, Nokia a déclaré avoir publié des résultats 'solides' au premier trimestre, qui montraient une amélioration de la rentabilité.



Alors que Nokia a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires non-IFRS à 4,9 milliards d'euros au premier trimestre, contre 5,1 milliards d'euros un an plus tôt, il a réalisé un bénéfice de 0,01 euro par action au cours du trimestre, contre une perte de 0,02 euro en la même période de 2019.



La société a déclaré ne pas avoir vu de baisse de la demande au premier trimestre et s'attend à ce que la majorité de l'impact du Covid-19 se produise au deuxième trimestre.



Nokia a déclaré également qu'il comptait désormais 70 offres commerciales 5G et 21 réseaux en direct.



