Nokia : A terminé un essai de réseau 5G au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et KDDI Corporation, une société de télécommunications au Japon, ont terminé un essai de réseau autonome 5G.



L'essai en utilisant 5G AirGile solution de Nokia, a été réalisée de manière totalement indépendante de l'architecture de réseau mobile de générations précédentes.



Nokia est bien placé pour aider KDDI à analyser les étapes d'évolution du réseau et le déploiement rapide de base 5G.



John Harrington, chef de Nokia Japon, a déclaré: ' Nous sommes heureux d'avoir complété avec succès ce réseau 5G avec KDDI, car il marque une étape cruciale pour le déploiement de la 5G de KDDI, ainsi que pour la 5G du Japon '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok