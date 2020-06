Nokia : A réussi un test de contrôleur 5G avec AT&T

(CercleFinance.com) - Nokia et AT&T annonce ce jeudi la réussite d'un essai de contrôleur radio intelligent RAN sur le réseau commercial 5G d'AT&T à New York.



'Une fois entièrement implémentée dans le réseau, la plate-forme permettra d'augmenter les capacités d'optimisation du réseau grâce à l'automatisation', précise les deux groupes.



Nokia et AT&T avaient annoncé en 2019 leur collaboration sur le sujet.



