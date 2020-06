Nokia : A réussi un test 5G à Dallas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Nokia annonce ce vendredi avoir achevé avec succès une série d'essais 5G à Dallas, au Texas.



'Les tests de conduite, qui ont atteint des débits de pointe stables de plus de 1 Gbit / s, ont confirmé que la solution de Nokia est prête pour un déploiement commercial avant la vente aux enchères du spectre en bande C aux États-Unis en décembre', indique le groupe finlandais.



La bande C, entre 3,4 GHz et 4,2 GHz, est, selon Nokia, une ressource cruciale pour les opérateurs afin d'offrir la meilleure combinaison de capacité et de couverture réseau 5G aux abonnés des États-Unis.



