Nicox : Pourquoi Nicox salue l'introduction en Bourse du groupe chinois Ocumension

(BFM Bourse) - Ocumension Therapeutics, qui a largement bâti son portefeuille en acquérant la licence de produits de Nicox pour le marché chinois, vient d'être valorisé l'équivalent d'un milliard de dollars américains à la Bourse de Hong-Kong, ce qui est beaucoup plus que la capitalisation de Nicox lui-même.

Un télégramme de félicitations. Dans un communiqué publié vendredi avant Bourse, le spécialiste des traitements ophtalmologiques Nicox a tenu à féliciter son partenaire Ocumension Therapeutics "pour la réussite de son introduction en Bourse à Hong Kong".

Jusqu'ici détenue par le fonds d'investissement dans les sciences de la vie 6 Dimensions Capital, Ocumension a fait son entrée vendredi au Hong Kong Stock Exchange, levant à cette occasion 1.424 millions de dollars hong-kongais (soit 184 millions de dollars US), ce qui porte sa valorisation à environ 8.430 millions de dollars hong-kongais (1,09 milliard de dollars).

Une communication destinée à souligner en creux le retard de valorisation du groupe franco-italien puisque l'essentiel du portefeuille d'Ocumension est constitué de produits de Nicox, pris en licence pour les marchés asiatiques. Un portefeuille que les investisseurs internationaux viennent donc de valoriser à plus d'un milliard de dollars, quand la capitalisation de Nicox restait inférieure à 135 millions d'euros.

Un partenaire clé pour la biotech

Nicox a en effet concédé à son partenaire chinois des licences sur NCX 470 et sur Zerviate concernant le marché chinois et certains marchés d'Asie du Sud-Est, ainsi que sur NCX 4251 pour la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong.

"Ocumension est un partenaire clé pour Nicox car nous sommes convaincus que le marché chinois offre un important potentiel de futurs revenus pour nos produits en partenariat. La réussite de l'introduction en bourse d'Ocumension démontre le vif intérêt des investisseurs pour la valeur potentielle de leur pipeline qui inclut NCX 470 et Zerviate” a déclaré Michele Garufi, le PDG de Nicox. "Nous travaillons sur ces deux programmes en étroite collaboration avec l'excellente équipe d’Ocumension et ferons de même dans le futur pour NCX 4251. Nous pensons qu’Ocumension est bien positionné pour maximiser la valeur de nos produits sur les marchés chinois et du sud-est asiatique".

Parallèlement, Nicox a annoncé la cession pour 5 millions d’euros du solde de sa participation dans VISUfarma, à une filiale de son principal actionnaire de ce dernier GHO Capital. Cette participation était constituée d'actions d’une société britannique holding de VISUfarma et d’obligations de VISUfarma B.V., obtenues lors de la cession par Nicox de son infrastructure commerciale en août 2016.

