Nexans : Contrat pour une ferme solaire de TotalEnergies

(CercleFinance.com) - Les trackers solaires Nexans KEYLIOS ont été choisis par TotalEnergies pour être installés sur le site de La Fénasse, une ancienne décharge communale située près de Béziers dans l'Hérault, actuellement en cours de conversion en ferme solaire photovoltaïque (PV) de 1,6 MW.



Le tracker solaire KEYLIOS a été développé par Nexans Solar Technologies (NST), une start-up interne créée en 2018. ' Ce système de poursuite n'a besoin que de deux éléments de fondations pour un ensemble typique de 36 kW, alors qu'une structure classique en nécessite trois à cinq fois plus ' indique le groupe.



' Notre atelier industriel innovant assure une exécution fluide, sûre et rapide du projet, qui va bénéficier à l'ensemble de la chaîne de valeur solaire. Nous contribuons au développement de cette industrie en améliorant son retour sur investissement grâce à la possibilité d'acquérir des terrains meilleur marché. ' indique Yann Duclot, Directeur Général de Nexans Solar Technologies.



