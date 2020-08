Nasdaq Composite : Vers une respiration sur le zénith

(BFM Bourse) - Soulagement relatif à signaler, avec la publication des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ressorties sous le million à 963 000 aux Etats-Unis pour la semaine 32. Les chômeurs nouvellement inscrits devraient bénéficier d'une aide de moindre ampleur de la part du gouvernement fédéral, l'aide aux personnes ayant perdu leurs revenus étant passée de 600 dollars par semaine dans le précédent plan de soutien d'avril, à 400 dollars selon un des quatre décrets signés samedi par Donald Trump. Ces décrets, promulgués en l'absence d'accord au Congrès, risquent par ailleurs d'être contestés en justice: les décisions budgétaires sont traditionnellement du ressort des Parlementaires.

Le débat autour du montant de cette aide spéciale demeure l'une des principales raisons du blocage entre les Démocrates, qui souhaitent maintenir l'aide à 600 dollars et les Républicains, qui veulent la baisser, pour s'accorder sur un plan de relance massif de l'économie. Les marchés attendent toujours cet ensemble de mesures, mais les négociations sont désormais au point mort.

L'inconnue budgétaire est donc importante, et les salles des marché sont dans l'attente d'un chiffrage précis.

Quant aux prix à l'import, pour le mois de juillet, ils n'ont pas constitué de surprise majeure (+0,7% contre un consensus à +0.6%).

Hier, les signaux macroéconomiques étaient particulièrement intéressants: les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation outre Atlantique, ont progressé de 0.6% au mois de juillet, battant très largement la cible (0,3% pour l'assiette la plus large), selon le Bureau of Labor Statistics. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), l'indice a également progressé de 0.6%. Sur les douze derniers mois, l'indice progresse d'1%. Par ailleurs, les stocks de brut ont poursuivi leur contraction, battant même à cible.

Côté valeurs, un point sur Tesla, qui a annoncé mardi une division par 5 du nominal de ses actions. Il s'agit d'un "split", qui ne change absolument rien à la capitalisation (il y aura 5 fois d'actions). L'intérêt est d'une part de le rendre plus liquide, et d'autre part plus facilement à la portée d'investisseurs particuliers. Au cours de clôture de mardi (1 375$), cela équivaudrait à 275$ l'action. A la fin du mois, les titres au cours ajusté pourront être traités, et les détenteurs d'actions en amont, en recevront quatre autres, pour chaque titre détenu.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera un épisode de correction. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, le gap du 03 août, vient d'être intégralement comblé, à proximité de la courbe de tendance évoquée, imperturbablement haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11121.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime