Nasdaq Composite : Vers une poursuite du reflux

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite s'achemine vers une ouverture en baisse ce mercredi, après deux séances (lundi et mardi) sous le signe d'un début de correction, reflux qui ne remet à ce stade, et dans ces conditions, aucunement en cause le trend haussier de fond. Nous vivons un ajustement correctif légitime, tel que nous l'avions vécu du 17 février au 05 mars. A la différence près que les Treasuries à 10 ans ne constituent plus un catalyseur baissier, leur dynamique restant contenue.

Une poursuite du reflux sous les 14 000 est l'option privilégiée sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, privé d'ailleurs de repères macroéconomiques majeurs depuis le début de la semaine. A 16h30 seront publiés les stocks de brut outre Atlantique, avant les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et un indice des indicateurs avancés demain et les PMI mensuels vendredi.

La situation sanitaire à l'échelle mondiale est tellement disparate qu'elle finit même par inquiéter par anticipation les pays qui amorcent un assouplissement des mesures. Le Japon, l'Inde et le Brésil font face à une recrudescence de cas alors même que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France envisagent une levée progressive de certaines restrictions.

A suivre côté valeurs le géant de la fourniture et de la production de vidéos en streaming Netflix, après dévoilement d'un bilan de recrutements de nouveaux abonnés sous les attentes pour le trimestre écoulé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime