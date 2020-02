Nasdaq Composite : Vers une poursuite du processus correctif, Covid19 pèse

(BFM Bourse) - La plus grande prudence restera de rigueur à court terme sur le Nasdaq Composite (-3,71% à 9 221 points hier), indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine et par essence très dépendant de la production et de l'apprivoisement de pièces en provenance de Chine, dont nombre d'usines redémarrent à peine, en pleine crise épidémique du coronavirus Covid-19. L'explosion du nombre de cas en Iran et en Italie a également pesé. Nous braquions hier le projecteur sur le secteur des semi-conducteurs, densément représenté au sein de l'indice qui nous intéresse ici, en tant qu'exemple parfait d'un secteur exposé en première ligne. A titre d'exemple, Intel a perdu 4,01% à 61,76$, Qualcomm 4,26% à 83,32$, AMD 7,81% à 49,12$, Broadcom 4,24% à 291,60$...

Aucune surprise, bonne ou mauvaise concernant l''indice S&P Cas Schiller des prix de l'immobilier américain dans une vingtaine d'agglomérations représentatives (+2.9%), très légèrement au-dessus d'une cible (le consensus) à +2,8%. A suivre pour le reste de la journée, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00 et surtout, en point d'orgue statistique, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), à 16h00 également. Ce dernier est un baromètre de référence de la consommation à venir, autrement dit un indicateur majeur dans une économie où traditionnellement, le principal moteur de la croissance demeure la consommation intérieure.

Alors que la puissance du biais haussier de fond de l'indice phare des valeurs technologiques n'est plus à démontrer (les 10 000 points ne sont pas très loin), une phase de correction se dessine, dans une volatilité accrue. L'ampleur de cette correction ne doit pas être observée en valeur absolue, mais elle devra être relativisée à l'aune des gains initiaux. A ce stade, aucune figure de retournement baissier durable n'est à signaler, et la correction en cours de formation est un épisode parfaitement légitime qui prend place au sein d'un mouvement ascensionnel de grande envergure. La définition de l'amplitude de cette phase corrective n'est probablement pas terminée. Avis négatif maintenu pour ce début de semaine.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9838.00 points.

