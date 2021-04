Nasdaq Composite : Vers une excursion périlleuse en territoire inconnu

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est attendu en hausse à l'ouverture ce jeudi, après l'issue du FOMC sans surprise hier, la Fed garantissant encore pour un bon moment une politique monétaire accommodante. La dynamique très contenue des rendements des obligations du Trésors américains LT laissent encore un peu de champ aux valeurs qui ont le plus grimpé ces derniers mois, poids lourds technologiques en tête. Justement, deux de ces poids lourds, rendaient leur copie trimestrielle hier.

La puissante institution monétaire dirigée par J. Powell a, comme c'était très largement anticipé, laissé sa politique inchangée, en maintenant un loyer de l'argent proche de zéro, sans toucher au rythme de rachats d'actifs, tout en insistant sur le fait qu'il était trop tôt pour parler d'une sortie de crise, en pointant du doigt en particulier les courbes de l'emploi. Pas de hausse des taux en vue, donc, avant un retour à une situation beaucoup plus saine sur le front de l'emploi, et une installation durable de l'inflation au-dessus de la cible à 2%.

"Jerome Powell a une nouvelle fois joué de la carte de «l'inflation transitoire» pour faire comprendre que la question d'une hausse des taux n'était pas pour demain", constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. "À en croire les estimations du consensus à l'issue de la conférence de presse d'hier soir, il y aurait de fortes probabilités (90%) qu'il y ait une hausse de taux en ... décembre 2022."

Apple a très nettement battu les attentes de la communauté financière pour le premier trimestre de son exercice 2021, et a annoncé un programme de rachats d'actions de 90 milliards de $. Facebook a publié également après la clôture, des ventes supérieures aux attentes.

Au chapitre statistique, relative déception à signaler avec le déficit de la balance commerciale américaine du mois de mars, à 90,6 Milliards de Dollars. Pour rappel mardi, le principal repère hier était l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs américains, en hausse de près de 13 points à 121,7, au-delà des attentes. Ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis pour la semaine 16 sont ressorties à 553 000 nouvelles inscriptions, non loin du consensus. Et les données en toutes premières estimations du PIB annualisé au T1 sont ressorties à +6.4%, manquant la cible à +6.8%, selon les toutes dernières publications du Bureau of Economic Analysis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps. En cas de rupture des 13 740 points, le chemin serait ouvert en direction de la courbe de tendance de fond évoquée. A l'inverse, au-dessus des 14 190, aucune barrière concrètement identifiable ne s'opposerait à la hausse des cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

