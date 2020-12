Nasdaq Composite : Vers un prolongement du rally

(BFM Bourse) - Même cause, même psychologie de marché, mêmes effets: le rally est amené à se poursuivre sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, le Nasdaq Composite, qui a terminé la séance de lundi au zénith sur une hausse de 0,74% à 12 899 points. Porté par des GAFA au firmament, l'indice a bénéficié pleinement du soulagement provoqué par le volte-face de D. Trump, dimanche. Le locataire (encore pour quelques jours) de la Maison Blanche a finalement ratifié un paquet budgétaire de 2.300 milliards de dollars, adossé à un plan de relance destiné à faire face à la pandémie, rétablissant notamment les indemnités de chômage pour des millions d'Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations fédérales.

Dans un premier temps, le président entendait bloquer le programme adopté la semaine dernière par le Congrès au motif que l'aide directe versée aux particuliers les moins fortunés était insuffisante. Sous pression, il est finalement revenu sur sa décision de bloquer le programme en l'état, tandis que de nouvelles tractations au Congrès ces prochains jours pourraient amener à près de 2000 dollars le montant versé à chaque récipiendaire, l'accord désormais en vigueur prévoyant quoi qu'il en soit 600 dollars par personne. Les investisseurs estiment que ces nouvelles dépenses publiques devraient permettre d'amortir les retombées économiques des restrictions à l'activité imposées face à la poursuite des contaminations hivernales au coronavirus.

Le stimulus package validé, le spectre d'un shutdown écarté: les investisseurs vont pouvoir avec davantage de sérénité jauger de l'efficacité de la campagne massive de vaccination aux Etats-Unis. Plus d'un million de doses ont été injectées, avec pour l'instant, de simples cas insolés de réactions indésirables bénignes. Les Etats-Unis restent à ce stade le pays le plus endeuillé de la planète concernant la crise sanitaire du Covid-19 avec plus de 330 000 décès directement imputables aux complications liées à l'infection par le SARS-Cov2.

Toujours très peu de chose à se mettre sous la dent coté chiffres macroéconomiques, dans un agenda désert comme à l'accoutumée entre Noël et le Jour de l'An. Citons tout de même l'indice S&P Case Schiller des prix de l'immobilier dans une vingtaine d'agglomérations américaines représentatives. L'indice est ressorti en hausse surprise de +7.9% pour le mois d'octobre, significativement au-dessus du consensus.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) sera à prévoir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12500.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

