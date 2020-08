Nasdaq Composite : Vaccin, discussions commerciales et moral du consommateur au programme

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à inscrire de nouveaux sommets historiques hier (+0,60% à 11 379 points) dans un marché à l'optimisme sans limite, dans un pays où le sentiment que la science peut résoudre tous les problèmes est très présent. C'est sur le front de la lutte contre le Covid-19, dont l'épidémie sur le sol américain a été particulièrement mal gérée, à l'échelle fédérale en tous cas, que l'actualité a encouragé les opérateurs.

L'autorisation d'urgence délivrée dimanche par l'agence américaine du médicament à un traitement expérimental de cas graves du Covid-19, sous forme de transfusion de plasma sanguin de personnes récemment guéries, suscite en effet un regain d'espoir du côté des investisseurs. Outre l'annonce de la FDA, amplement relayée par Donald Trump, les opérateurs ont aussi soupesé l'hypothèse d'une mise sur le marché accélérée du vaccin co-développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford sous la pression de l'administration actuelle, qui souhaiterait que cette étape intervienne avant l'élection du 3 novembre...

Par ailleurs, l'appétit pour le risque a été nourri par... un simple appel téléphonique ! Une confirmation d'une reprise de contact entre les délégations chinoises et américaines sur les sujets commerciaux bilatéraux, après le report sine die, lors de la dernière tentative au coeur du mois d'août, est de nature à rassurer les intervenants, même sans aucune garantie sur la teneur de ces échanges. Nous parlerons dans l'immédiat de simple signal faible de détente sur le front de la guerre commerciale et technologique entre Trump et Xi.

Sans repère macroéconomique majeur hier, les opérateurs ont continué de digérer d'encourageants indicateurs d'activité publiés en fin de semaine dernière, à savoir les premières estimations des enquêtes PMI IHS Markit, en toutes premières estimations pour le mois d'août. Pour l'industrie, le PMI a atteint 53.6, contre 51.9 pour la cible, et pour les services, 54.8, contre 50.9 pour la cible.

Dans l'immédiat ce mardi, l'agenda se densifie nettement avec en point d'orgue à 16h00 le toujours très suivi indice de confiance des consommateurs (Conference Board), attendu en légère hausse à 93 points. L'indice est à fort impact sur les cours en cas d'écart significatif au consensus, dans le sens où cet indicateur est un baromètre de la croissance à venir, dans un pays où traditionnellement, la consommation intérieure est le moteur principal de la création de richesse.

A suivre également, l'indice S&P CS des prix de l'immobilier dans une vingtaine d'agglomérations représentatives à 15h00, les ventes de logements neufs à 16h00 ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00 également.

Côté valeurs, les 4 GAFA (Alphabet, Amazon, Facebook, Apple) ont tous terminé la séance de lundi dans le vert.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11129.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

