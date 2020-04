Nasdaq Composite : Une zone de navigation dangereuse

(BFM Bourse) - Alors que nous mettions en garde nos lecteurs hier contre le risque d'un bull trap, l'ouverture en nette hausse n'a absolument pas tenu, et les pertes se sont accumulées tout au long de la séance, pour au final une clôture symboliquement dans le rouge (-0,33% à 7 887 points). Et ce alors que le marché tente de se raccrocher au moindre signe statistique jugé encourageants dans le déroulement de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, sans prise de recul nécessaire.

Il convient de réaliser que l'épicentre se positionne désormais sur les Etats-Unis, où près de 400 000 cas sont confirmés. Plus de 12 900 décès ont été recensés sur le sol américain, un chiffre en pleine accélération. L'inquiétude est d'autant plus forte que le système de santé, observé à l'aune de la puissance économique des Etats-Unis, est finalement fragile. Près de 2000 morts sont à déplorer en 24h, avec l'Etat de New York majoritairement touché: c'est le pire bilan quotidien pour une nation depuis le début de l'épidémie.

Et ce alors que les investisseurs continuent d'encaisser le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi fédéral pour le mois de mars, publié vendredi. Rappelons en son contenu: dans le détail, ce taux de chômage commence donc sa triste ascension outre Atlantique, à un rythme déjà plus fort qu'anticipé, à 4.4% de la population active, contre 3.5% en février. Les chiffres des destructions de postes dans le secteur privé (hors agriculture) sont désormais officiels, à plus de 700 000.

Par ailleurs, il est essentiel de noter que le léger regain d'appétit pour le risque retrouvé en fin de semaine dernière sur le front du brut, sur deux simples tweets de D. Trump, ne repose sur rien de consistant. Aucun accord concret entre Arabie Saoudite et Russie sur la production n'est encore sur la table, et le brut faisait brusquement demi-tour hier.

A suivre les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention au bull trap, et revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue.

Dans l'immédiat, toute navigation entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 8700.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime