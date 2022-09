Nasdaq Composite : Une très grande nervosité et une concurrence de la gestion obligataire

(BFM Bourse) - Le rebond de l'indice hier (+2,05% à 11 051 points), sous l'effet d'une accalmie toute relative sur les rendements des obligations d'Etat, aura fait long feu, et la préouverture ce jeudi laisse entrevoir un début de séance dans la couleur dominante du moment, à savoir le rouge. Les Treasuries 10 ans, rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans ont effectivement reflué sous les 4% touchés cette semaine - une première depuis 2008 - pour se stabiliser vers 3,80%.

Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance des données définitives du PIB au deuxième trimestre, en contraction sans surprise de 0,6% d'un trimestre sur l'autre, et des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, repassant sous la barre symbolique des 200 000, illustrant davantage les tensions récurrentes sur le marché de l'emploi, tensions elles-même source d'inflation, que la Fed veut absolument combattre par une politique monétaire restrictive agressive, au risque de mettre un coup de frein brutale à l'activité.

Or "la récession, nécessaire pour résorber la hausse des prix, n’est [...] pas pour tout de suite", selon les termes des stratégistes de Carmignac. "Et l’actuel président de la Fed, Jerome Powell, n’a probablement pas fini de surprendre les marchés par son agressivité."

"La gestion obligataire active reste assurément une composante majeure d’une gestion diversifiée en ambiance inflationniste" poursuivent-ils. Or quelles sont les premières victimes de cette nouvelle matrice de marché ? Les dossiers de croissance (Growth), dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

A suivre demain les prix PCE, mesure phare de l'inflation pour la Fed.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Une phase nerveuse traduite par des hachures en court range est l'option privilégiée pour les séances à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime