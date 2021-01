Nasdaq Composite : Une respiration des cours

(BFM Bourse) - Bien que proche de ses sommets absolus, l'indice Nasdaq Composite invite à davantage de retenue dans l'immédiat, sans aucune remise en cause à ce stade en tous cas, de la tendance de fond haussière. Plusieurs arguments militent pour des objectifs de cours moins offensifs à très court terme:

- La pandémie de Covid-19 tout d'abord, malgré le début des campagnes de vaccination dans le monde, qui ne suffisent pas à balayer les inquiétudes. Les différents "variants" du SARS-Cov2 (anglais, sud-africain, japonais) sont sources d'inquiétudes quant à leur contagiosité. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonce à ce stade ne pas envisager d'immunité collective avant la fin 2021 malgré l'arrivée des vaccins.



- La perspective d'un soutien budgétaire massif dès la fin de la Présidence Trump et l'investiture officielle de J. Biden le 20 janvier. Le frémissement des Treasuries à 10 ans n'a pas échappé à la vigilance des investisseurs, qui y ont vu des anticipations, à terme, d'un retour de l'inflation, et donc la perspective de rendement sur le marché obligataire américain au détriment, progressivement, des marchés d'actions. Cette "crainte" a des conséquences naturellement plus fortes sur les techs que sur les cycliques, et il est normal que le Nasdaq Composite soit plus impacté dans ses phases de reflux correctifs. Nous en aurons plusieurs probablement plusieurs lors des prochains mois



- La fin de mandat houleuse de D. Trump, marquée par des événements indignes, comme l'irruption violente de manifestants pro Trump dans le coeur battant de la démocratie américaine: le Capitole. Evénement qui aura définitivement cristallisé la fracture entre deux Amériques. Ainsi q'une ligne de fracture au sein même du camp républicain.

Et ce alors que l'option d'une procédure de destitution (impeachment) est sur la table. "Bien que celle-ci ait peu de chance d'aboutir avant le 20 janvier, soit la fin du terme de Donald Trump, les démocrates souhaitent également faire en sorte qu'il ne puisse pas se représenter en 2024. Cela pourrait conduire à plus de tensions et les supporters de Donald Trump pourraient crier à l'acharnement", prévient Vincent Boy (IG France).

- Les secousses boursières des poids lourds des réseaux sociaux cotés sur le Nasdaq, comme Facebook (-4,01% à 256,84$), bousculé en cascade par Twitter (sur le NYSE) (-6,41% à 48,18$). En cause le choix de priver Donald Trump de son porte-voix favori et ses partisans de moyens de répandre leurs visées.

Côté macroéconomique, l'agenda ne se densifiera réellement que demain avec l'indice des prix à la consommation, avant d'embrayer jeudi avec les prix à l'import et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Rappelons justement que selon le dernier rapport NFP du Département du Travail, l'économie américaine a détruit 140 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), contre une cible à +60 000.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir.

Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime