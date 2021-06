Nasdaq Composite : Une résistance se construit progressivement sur les zéniths

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a perdu 0,92% à 14 030 points vendredi, au terme d'une semaine sous le signe de la nervosité, marquée par quelques secousses sur les rendements obligataires à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, réunion marquée par des éléments de communication quelque peu durcie, et la perspective quasiment dévoilée de 2 relèvements de taux en 2023. 7 membres cependant voient une première hausse en 2022. Ceci est donc plus hawkish que prévu par les investisseurs". Plus "hawkish" (faucon, dans le jargon des investisseurs, par opposition à colombe), mais tout en ménageant un horizon encore dégagé pour les investisseurs...

Les sommets absolus (14 190 points) ont donc vu leurs galons de résistance se confirmer sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, particulièrement sensible aux réactions des rendements des obligations d'Etat.

Une semaine s'ouvre, sans statistiques majeures ce lundi, semaine qui "pourrait rester agitée sur les marchés mondiaux après le ton un peu moins accommodant de certains membres de la Fed la semaine dernière" pour Vincent Boy (IG France). Côté statistiques, peu de choses à se mettre sous la dent ce lundi, mais le programme se densifiera tout au long de la semaine, avec en particulier une batterie d'indicateurs d'activités PMI en Europe mercredi, ainsi que des données d'inflation et de PIB outre Atlantique en seconde partie de semaine.

Rendez-vous ici pour prendre connaissance de l'ensemble du calendrier macroéconomique de la semaine.

V. Boy apporte les éclairages suivants: "malgré la perspective de deux hausses de taux en 2023 annoncée par Jerome Powell lors de sa conférence de presse mercredi dernier, Bullard, qui est un membre non-votant au FOMC mais considéré comme très accommodant (dovish), semblait préconiser un resserrement de la politique monétaire plus rapide. Ce dernier précisait en fin de semaine que l’inflation sera probablement plus importante et durable qu’anticipée précédemment et que la première hausse de taux pourrait devoir être décidée dès 2022. Les rachats d’actifs, toujours à 120Mds de dollars par mois, pourraient alors être graduellement réduit bien plus tôt que prévu et cette modification de la politique monétaire de la Fed devrait conduire à un mouvement baissier important sur les marchés."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai, comblé, dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bandes, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé. Dans l'immédiat, le sommets absolus constituent un niveau intermédiaire de résistance sous lequel un reflux s'organise. Avis neutre à l'échelle de la séance de ce lundi, avant une reprise des tensions vendeuses dans le cours de la semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

