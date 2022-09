Nasdaq Composite : Une matrice de marché baissier, mais des indices haussiers à très court terme

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu hier in extremis, contrairement à des indices élargis (S&P500) ou généralistes (DJI) à clôturer en territoire positif (+0.25% à 10 829 points), alors même que l'échauffement continu des Treasuries 10 ans ne laisse que peu de doute sur l'état générale de la psychologie de marché. Certes l'appétence pour les dossiers Growth est mécaniquement contrariée, mais la possibilité de formation d'une rebond de contestation, de type technique, est réelle à ce stade.

"On peut donc se demander quand le FOMC estimera que la politique est suffisamment restrictive" se questionne Warren Hylan, Gestionnaire de portefeuille chez Muzinich, qui s'avance: la méthode préférée du FOMC pour mesurer le caractère restrictif de la politique est celle des indices des conditions financières. L'ampleur du resserrement ajouté aux conditions financières ne s'est produite qu'à deux autres reprises : en 2000 et en 2007. Si l'histoire se répète, un tel resserrement de la politique pourrait ne pas bien se terminer. L'ajustement de la politique doit être agressif, et est donc restrictif, ce qui peut expliquer la réaction actuelle du marché et les rachats de ces dernières semaines."

Un indice des conditions financière est un baromètre mesurant l'état de santé général d'un marché financier donné.

Côté macroéconomie, peu de choses à se mettre sous la dent hier, en attendant les prix PCE américains et le PIB en données finales pour le deuxième trimestre, en dernière partie de semaine. A signaler la publication, au-delà des attentes, à 108, de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board). A suivre en priorité ce mercredi, outre Atlantique, la balance commerciale des biens à 14h30, les ventes de logements en cours à 16h00, et les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Dans l'immédiat, une courte phase de rebond de contestation est à anticiper. On en observera minutieusement les caractéristiques, en particulier du point de vue des divergences / convergences entre cours et volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10560.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime