Nasdaq Composite : Une marge confortable par rapport au pivot des 13 000 points

(BFM Bourse) - Avec l'appui d'un reflux des Treasuries à 10 ans, l'indice Nasdaq Composite est parvenu à achever la dernière séance de la semaine dans le vert (+0,51% à 13 900 points), avec une marge confortable de 900 points au-dessus d'un seuil technique majeur. La dynamique des futures sur indice à l'approche de l'ouverture laisse entrevoir un début de séance légèrement dans le rouge, en l'absence de repère statistique majeur. Il faudra attendre demain pour, le cas échéant, une libération plus importante des initiatives avec la publication des différents indices des prix à la consommation, mesure phare de l'inflation, boussole majeure de la Fed dans la construction de sa politique monétaire. Les ventes au détail seront publiées jeudi.

"Ces données, couplées à une perspective de rebond économique important et à l’émission obligataire américaine de 370Mds de dollars au cours des prochaines semaines, les taux US pourraient à nouveau accélérer et mettre un peu plus la pression sur les marchés actions, notamment américains. 100Mds de dollars d’obligations américaines devraient être émis durant la seule journée de lundi", note Vincent Boy (IG France).

Les dernières Minutes, compte-rendu de politique monétaire de l'Institution insistait sur une poursuite du soutien monétaire tant que le cap des 2% d'inflation, et du plein emploi, ne serait pas clairement en vue.

La problématique fiscale, particulièrement sensible pour les GAFA, va faire en son entrée en scène avec la proposition de J Biden et de J. Yellen d'une harmonisation à l'échelle mondiale de l'IS des grandes multinationales. Les débats promettent d'être âpres. Si Jeff Bezos s'est avancé, pour sa part, pour l'idée d'une augmentation de l'IS, il est clair que tous les grands patrons et actionnaires de la tech ne l'entendent pas de cette oreille, une plus forte taxation des bénéfices ayant un impact mécanique sur la rémunération des actionnaires. J. Biden s'est dit prêt à "négocier" le financement de ce plan historique par les entreprises.

Microsoft a annoncé le rachat de Nuance Communications (acteur de l'IA et de la reconnaissance vocale) pour environ 16 Milliards de Dollars. Davantage de précisions ici, sur ce qui constitue la plus grosse opération de croissance externe pour Microsoft depuis l'acquisition du réseau social professionnel LinkedIn.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce lundi, après la combinaison gap haussier + extension haussière immédiate lundi. Avis neutre renouvelé à l'échelle de la séance à venir, qui pourrait se traduire par une amorce de consolidation. L'observation des volumes sera essentielle.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime