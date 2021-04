Nasdaq Composite : Une latéralisation sous les zéniths prend corps

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite a effacé mercredi une partie des pertes accumulées sur les deux premières séances de la semaine, en regagnant 1,19%, en dépit du trou d'air traversé par Netflix (-7,40% à 508,90 euros), la communauté financière ayant accueilli plus que fraîchement son point d'activité, sur le front du volume de recrutement d'abonnés.

Le principal driver de marché va rester la capacité des rendements des obligations du Trésor américain à rester contenu. C'est exactement ce qui s'est passé tout au long de la semaine passée, pourtant marquée par des chiffres particulièrement bons (croissance chinoise mais surtout ventes au détail et IPC américains). "Alors que cette situation pourrait laisser anticiper qu'une hausse des taux directeurs se rapproche, entrainant un translation à la hausse de la courbe, les taux font l'inverse", pouvait-on lire dans une note de la BRED, qui s'avance:

"Une des explications possibles serait que ces bonnes nouvelles, rassurant les investisseurs, attirent un flux acheteur sur les govies en signe de confiance retrouvée en l'économie. Plus simplement ces flux acheteurs pèsent plus sur les niveaux de taux que les anticipations possibles de l'évolution de la politique monétaire. Et le plus cocasse de l'histoire est que ces investissements de confiance viendraient peut être des variations de rachat des plans de soutien pilotés par les banques centrales, banques centrales qui sont le plus au fait de l'occurrence d'un retour d'une hausse des taux directeurs pour calmer une éventuelle surchauffe inflationniste."

A suivre l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) à 16h00 et les ventes de logements anciens, à 16h00 également. Dans l'immédiat, les opérateurs ont accueilli avec soulagement les chiffres des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, en baisse surprise à 547 000, au plus bas depuis la semaine précédent le premier confinement.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13742.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

