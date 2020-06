Nasdaq Composite : Une fin de semestre au-dessus ou en dessous du seuil des 10 000 points ?

(BFM Bourse) - Séance prudente en perspective ce mardi, au coeur, déjà, d'une semaine écourtée à Wall Street, fermée vendredi, à la veille des fêtes du 4 juillet (Independence Day). Il faut dire que les marchés sont contrariés, pris en étau entre deux forces antagonistes: celle d'une part des statistiques économiques plutôt encourageantes sur les 15 derniers jours, laissant entrevoir une reprise rapide outre Atlantique, et d'autre part les statistiques inquiétantes du développement de la pandémie, en particulier au Sud des Etats-Unis.

Par ailleurs, la situation géopolitique tendue entre Washington et Pékin, n'aide pas au dépassement durable du seuil psychologique des 10 000 points.

"La Chine a validé la loi de sécurité à Hong Kong, ce qui devrait permettre à la seconde puissance mondiale d'assoir son pouvoir sur l'archipel, rétrocédé à la Chine en 1997 par le Royaume-Uni. Cette décision a conduit les Américains à retirer certains statuts spéciaux dont Hongkong jouissait jusque-là.", a noté V. Boy, analyste de marché IG France.

Sur le sujet épidémique, selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, sur le seul territoire américain, près de 2 700 000 cas de positivité au SARS Cov-2 sont recensés, pour près de 130 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidiens, après avoir marqué un palier vers les 20 000, a explosé, avec en particulier un pic le 26 juin au-delà des 45 000.

Au chapitre statistique, pas grand chose à se mettre sous la dent lundi. A noter les ventes de logements en cours aux Etats-Unis en mai (+44,3%), très largement au-delà des attentes. La semaine sera dominée par la publication du rapport NFP (Non Farm Payroll), très suivi rapport mensuel fédéral sur l'emploi américain. Le rapport sera exceptionnellement publié jeudi, et non pas vendredi, en raison de la fermeture de Wall Street à la veille du jour férié de l'indépendance (4th of July, Independence Day). Les opérateurs auront, comme à chacune de ces occasions, un avant-goût dès mercredi, avec la publication de la traditionnelle enquête du cabinet privé en RH ADP (Automatic Data Processing). Nous ne manquerons naturellement pas d'y revenir en détail.

La présente séance sera particulièrement riche et dense sur le plan statistique, avec 3 indicateurs majeurs: l'indice S&P CS des prix de l'immobilier, 20 agglomérations représentatives à 15h00, l'indice PMI de Chicago à 15h45, et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

Ce dernier, particulièrement suivi (car à fort impact) dans les salles des marchés, est attendu en hausse ce mois-ci à 91.6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points (11 juin), suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test en plusieurs phases, pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai.

A savoir: les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance. Idem pour deux dernières séances de la semaine passée.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9443.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

