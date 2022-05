Nasdaq Composite : Une équation complexe à quatre inconnues

(BFM Bourse) - Le degré de nervosité est très important à Wall Street, tout particulièrement sur le pan "Growth" de la cote, soit une bonne partie du secteur technologique, très fortement représenté dans l'indice qui nous intéresse ici: le Nasdaq Composite. Les investisseurs doivent y composer avec une équation d'une grande complexité, à 4 facteurs qui s'influencent entre eux: le raffermissement très net des politiques monétaires, la hausse des prix qui s'installe, les problèmes logistiques de chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine... Voilà le tableau qui n'incite guère à la prise de risque, et qui provoque un réchauffement des rendements obligataires, les bons du Trésor américains LT (Treasuries 10 ans) frôlant désormais le seuil symbolique des 3%.

D'où une accélération baissière très vive du Nasdaq Composite vendredi (-4,17% à 12 334 points), catalysée sur le moment par des publications très décevante sur des indicateurs baromètres d'activité industrielle en Chine et par la chute de l'emblématique action Amazon (-14,50% à 2 485,63$), qui a rendu une copie décevante, avec une perte nette au T1 2022, malgré le dynamisme de sa division "cloud".

Par ailleurs, la semaine des opérateurs sera particulièrement chargée sur le front de l'emploi américain, avec en avant-goût les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) demain, l'enquête du cabinet privé ADP mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral sur l'emploi américain pour le mois d'avril vendredi. Des données particulièrement suivies par la Fed dans son appréciation du degré de tension sur le marché de l'emploi. Fed qui achèvera mercredi une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire. Un relèvement des Fed Funds de 50 points de base est sur la table.

A suivre l'indicateur d’activité industrielle PMI ISM à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine passée. Nous précisions vendredi que "l'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance." Elle est en effet bien peu avenante, et c'est d'ailleurs la quatrième fois en quatre semaine que l'indice clôture sur ses points bas hebdomadaires. Les warnings s'allument.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime