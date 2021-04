Nasdaq Composite : Une batterie d'indicateurs statistiques d'excellente facture

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-0,99% à 13 857 points hier) devrait effacer ces pertes dès l'ouverture ce jeudi, avec l'appui d'une batterie de statistiques macroéconomiques d'excellente facture, qui n'ont de surcroit pas provoqué d'échauffement sur les rendements des obligations d'Etat LT, les Treasuries à 10 ans refluant même légèrement, sous les 1.60%.

En point d'orgue statistique ce jeudi, les inévitables ventes au détail qui pour le mois de mars, ont explosé la cible, en progressant en rythme mensuel de 9.8% (8.4% hors automobiles), selon les toutes dernières données du Census Bureau.

Pour rappel mardi étaient publiés des repères importants sur l'inflation. Les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation, ont été publiés par le Bureau of Labor, et ont dépassé les attentes, quel que soit le panier de produits retenus. En particulier, hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), ces prix ont progressé en mars de 0.3% (contre une cible à 0.2%).

La combinaison des deux indices (IPC et consommation) constituera un premier baromètre de réchauffement de l'économie, sujet sensible dans les salles des marchés qui redoutent que leur scénario d'un emballement de l'inflation se matérialise, ce qui conduirait les grandes banques centrales, Fed en tête, à resserrer prématurément leur politique.

J Powell a assuré, dans un discours dimanche soir, que l'inflation, attisée par la perspective d'une reprise économique, ne devrait être que temporaire. Ces commentaires interviennent alors que les craintes inflationnistes ont fait grimper en mars le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, à ses plus hauts niveaux depuis début 2020.

Toutes les autres statistiques majeures publiées simultanément, à 14h30, ont battu très significativement les attentes, que ce soit pour les baromètres d'activité industriel (Philly Fed et Empire State) ou sur le front de l'emploi, avec un reflux net des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 576 000.

A suivre à 15h15 rapport fédéral sur l'industrie.

Côté valeurs, à noter l'entrée en fanfare de Coinbase (plateforme d'échanges de cryptomonnaie) sur la cote technologique. L'action a flambé de plus de 30% par rapport à son cours de référence de 250$.

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février, avant de tracer un harami lundi. Tant que la structure n'est pas confirmée, une dérive entre 13 730 points et 14 000 points est l'option graphique privilégiée. Avis positif émis à l'échelle de la séance à venir.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13560.00 points.

