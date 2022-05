Nasdaq Composite : Un stop suiveur clairement identifié

(BFM Bourse) - Mardi, le Nasdaq Composite a fini dans le rouge vif (-2,35% à 11 264 points), en grande partie en raison du profit warning de Snap Inc (-43,08% à 12,79$). Loin d'être un mastodonte "capitalistiquement" parlant, la société éditant et exploitant le réseau social SnapChat, a néanmoins de l'influence sur l'ensemble de la cote du secteur: Meta Platforms a perdu 7,62% à 181,28$, Twitter 5,55% à 35,76$ et Pinterest 23,64% à 17,25$. Un froid qui est venu s'ajouter aux déceptions sur le front statistique, à la veille de la publication des Minutes de la Fed. Les cibles ont toutes été manquées, que ce soit sur les indicateurs d'activité IHS, les ventes de logements neufs ou l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Sur ce point, "les marchés actions sont devenus plus sensibles aux déceptions sur les données macroéconomiques", relève Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France. Depuis 2020, "les mauvais chiffres étaient alors accueillis relativement favorablement car ils étaient la garantie que les banques centrales allaient rester accommodantes encore longtemps et les bons chiffres économiques ainsi que les résultats d’entreprises meilleurs qu’attendus étaient également salués à la hausse par les marchés financiers. Mais le contexte a changé." tranche M Baradez.

C'est dans ce contexte de sensibilité accrue des marchés actions aux publications que les investisseurs devront lire les Minutes de la Fed, à paraitre ce soir 20h00 (Heure de Paris). Et qu'ils devront lire également la publication vendredi des prix PCE (Personal Consumption Index), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés.

Sous les 12 140 points, une figure intermédiaire entre biseau et triangle, avec entrée par le haut, est peu engageante. Avis négatif émis et maintenu tant que l'indice clôturera sous sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime