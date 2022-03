Nasdaq Composite : Un range intermédiaire sous les 14 445 points

(BFM Bourse) - Les forces acheteuses et vendeuses devraient s'équilibrer à court terme sur la cote technologique, l'indice Nasdaq Composite étant attendu sur une note de neutralité à l'ouverture ce lundi, sur fond d'espoir d'avancées diplomatiques entre Russie et Ukraine, dont les délégations respectives devraient se réunir dans la journée en Turquie. Et ce alors que J. Biden vient d'achever sa tournée européenne, par une phrase sans aucun filtre: "Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir". Celui qui avait prévenu fermement que "l'armée russe ne doit pas avancer ne serait-ce que d'un centimètre en territoire de l'OTAN" aura-t-il jeté de l'huile sur le feu au moment-même où la porte diplomatique s'entrouvrait ?...

L'ambiance reste à la retenue, par ailleurs, au regard du nouveau confinement décrété en Chine, dans la ville de Shanghai ((26 millions d'habitants, première ville du pays, et centre financier majeur) doit de nouveau subir un confinement strict. "En réponse à ces informations, le cours du pétrole WTI rechute sous les 110 dollars, par crainte d'un ralentissement économique en Chine plus important qu'anticipé auparavant. En revanche, cela pourrait conduire la Chine à annoncer des mesures fortes pour soutenir l'économie et les marchés financiers," notait ce matin Vincent Boy pour IG France.

Côté statistique ce lundi, RAS sur la balance commerciale dont le déficit mensuel est ressorti à proximité immédiate des attentes. En revanche, les stocks des grossistes pour le mois de février, ont bondi de 2,1%, selon les tous derniers chiffres du Census Bureau. La semaine sera globalement riche en publications macroéconomiques et statistiques, avec en point d'orgue vendredi le rapport fédéral mensuel sur l'emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. La bande de travail se situe actuellement entre 18 838 et 14 445 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14445.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13838.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

