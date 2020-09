Nasdaq Composite : Un potentiel de reflux pas totalement exprimé

(BFM Bourse) - Après un très court rebond de contestation mardi, les dégagements sur les valeurs technologiques se sont précocement renforcés mercredi, avec une mobilisation tout au long de la séance du camp vendeur. La peur d'une seconde vague de contaminations de grande ampleur aux Etats-Unis, avec une marge de manoeuvre réduite côté monétaire, et tendue côté budgétaire à l'approche du verdict des urnes.

Les Etats-Unis, pays le plus touchés de la planète, viennent de dépasser sinistrement la barre symbolique des 200 000 décès liées à des formes graves du Covid-19. La moyenne des cas recensés sur quinze jours est en augmentation dans une vingtaine d'Etats. Le nombre de personnes atteintes de la maladie dépasse maintenant 2 millions à l'échelle du pays. Enfin, le nombre de nouveaux cas quotidiens flirte de nouveau régulièrement avec les 50 000, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière.

En cas de confirmation de seconde vague épidémique avérée sur les principales puissances économiques de la planète, quid de la réponse monétaire ? C'est le sentiment qu'a, sans le vouloir, communiqué J. Powell, Président de la Fed, lors de la seconde partie de sa traditionnelle audition devant une commission de parlementaires américains hier.

Côté statistiques hier, pas de surprise majeure avec les indicateurs d'activité PMI en premières estimations pour le mois de septembre (IHS Markit), dans la cible à 54.6 pour les services, et au-delà pour la composante industrielle (53.5). La contraction moins forte qu'attendu des stocks de brut est restée sans impact majeur. Dans l'immédiat, ce jeudi, on signalera des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à un niveau encore très ferme à 870 000. A suivre les ventes de logements neufs à 16h00.

Côté valeurs, les "moteurs" de la baisse restent les énormes capitalisations des GAFA. Alphabet a perdu hier 3,45% à 1 409$, Apple 4,19% à 107,12$, Facebook 2,25% à 249,02$, Amazon 4,13% à 2 999$, et Netflix 4,19% à 470,61$. Le secteur hautement stratégique des semi-conducteurs restait également sous pression, à l'image de ces représentants éminents: Intel (-2,26% à 48,82$), Broadcom (-2,77% à 351,59$) ou Qualcomm (-2,86% à 110,57$).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, nous précisions jeudi dernier qu'une poursuite du reflux en direction des 10 830 points était envisagée; et vendredi qu'un rééquilibrage momentané et périlleux des cours entre les 10 830 points et le gap baissier de jeudi était envisagé... Dans tous les cas, seul un franchissement sans hésitation de la moyenne mobile à 20 jours, avec une fédération des sous-secteurs technologiques, viendrait rimer avec reprise franche du trend primaire. Nous n'y sommes pas encore. Autour des 10 300 points, un point d'appui pourra être trouvé.

Dans l'immédiat, nous nous orientons vers la formation d'une nouvelle jambe baissière, soit l'épisode 2 du reflux amorcé le 03 septembre. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

