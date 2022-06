Nasdaq Composite : Un pic d'inflation qui dure autant, ce n'est plus un pic

(BFM Bourse) - Sur fond de craintes persistantes d'une accélération du processus de resserrement monétaire américain, les principaux indices sur actions sont attendus en baisse ce jeudi, à la veille de la publication de nouveaux indicateurs sur l'inflation américaine. Demain seront publiés les différents indices des prix à la consommation (IPC). Dans l'assiette de produits la plus large, les prix sont attendus en hausse de 0.7% au mois de mai en rythme mensuel, contre +0.3% au mois d'avril. Une accélération qui le cas échéant, remettrait en question le scénario d'un pic d'inflation déjà derrière nous... Dans ce contexte, le réchauffement des Treasuries 10 ans pèse sur les actions de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

La question, au-delà du resserrement monétaire proprement dit, est celle du rythme de ce resserrement: "Les membres préfèrent, de manière large, accélérer à court terme la remontée de ces taux directeurs afin d’avoir l’option, si possible, de ralentir plus tard en fonction de l’évolution du contexte économique." indiquent les analystes Richelieu dans une note récente. "Sur ce point, la mention explicite de premiers signes de difficultés pour certaines entreprises face à la hausse des prix, qui se sont d’ailleurs confirmés depuis via une série de statistiques, en particulier dans le domaine immobilier. Le fait d’envisager de ralentir pourrait même aller jusqu’à ne pas passer par le stade d’une politique monétaire restrictive."

Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire AURIS Gestion, notent que "si les anticipations de hausse des taux sont maintenant globalement en ligne avec le discours des membres du FOMC, les investisseurs, habitués depuis longtemps à l'argent facile, espèrent encore secrètement que la politique monétaire sera moins restrictive que prévue. Ainsi, comme souvent, les marchés se mettent alors à guetter les mauvaises nouvelles sur l'économie américaine comme autant de bonnes raisons pour limiter les ardeurs de resserrement monétaire de la Fed."

Or sur la question du calendrier statistique de la semaine, non seulement les indicateurs majeurs manquent mais en plus, les rares chiffres présents, comme la balance commerciale, ont plutôt agréablement surpris. C'est donc avec nervosité que les investisseurs vont se concentrer vendredi sur les chiffres de l'inflation au sens des indices des prix à la consommation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair. La semaine est à ce titre à fort enjeu sur le plan technique. Dans tous les cas, la très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime