Nasdaq Composite : Un peu moins d'inconditionnalité à l'achat

(BFM Bourse) - L'heure est à la prise de souffle sereine, sur des niveaux de grande fermeté sur l'indice Nasdaq Composite, alors que la communauté financière se tourne progressivement vers le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'état de santé de l'emploi américain sur le mois de novembre. Verdict demain pour le rapport fédéral. En attendant, les opérateurs doivent composer avec deux repères. La confirmation d'une résilience de l'emploi hier, réelle, mais timide, trop timide, avec la publication de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP. Selon le cabinet ADP, l'économie américaine n'aurait créé que 307 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), très largement à côté de la cible. Et à l'instant, le Département du Travail vient de publier le volume d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 23 au 29 novembre, à 712 000 nouvelles inscriptions, là où en moyenne, les analystes et économistes interrogés en estimaient 775 000.

La question budgétaire américaine reste par ailleurs essentielle aux yeux des opérateurs. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin a assuré que le président sortant signerait la proposition du leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, sous réserve que le Congrès l'adopte. McConnell, qui défendait initialement un plan de relance de 500 milliards de dollars, a commencé à faire circuler un nouveau texte après la présentation par un groupe d'élus des deux camps d'un projet de mesures représentant 908 milliards de dollars.

A suivre l'ISM Services (ISM) à 16h00

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le biais haussier, déjà puisant, ressort renforcé de l'inscription sans forcer de nouveaux zéniths. Par construction, demandant à être vérifié par la suite, nous qualifions les 12 000 points de support.

Nous précisions lundi avant l'ouverture:

Un pullback (rejet graphique) en direction de ce seuil n'est pas exclu. Il n'apporterait nullement une confirmation du biais - celui-ci n'en ayant pas besoin- mais il manquerait graphiquement l'implication d'un besoin de respiration, sous la forme d'une courte confrontation entre acheteurs et vendeurs.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, avec engagement dans une phase de latéralisation, n'excluant pas à terme un nouveau pullback. Rappelons que les pullbacks ne sont pas nécessaires pour confirmer une tendance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

