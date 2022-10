Nasdaq Composite : Un peu d'air frais

(BFM Bourse) - Après avoir ouvert en très forte baisse jeudi, dans la foulée de la publication des indices des prix à la consommation de septembre, le Nasdaq Composite n'a cessé de gagner du terrain tout au long de la séance, jusqu'à passer en territoire positif, puis amplifier ses gains en clôture (+2,23%), faisant le grand écart, de plus de 600 points en séance.

Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a bondi de 0,6%, en septembre, contre une cible à +0,4%. Pour le panier de produits le plus large, l'inflation atteint 8.2% en rythme annualisé. De quoi laisser augurer une poursuite sans pause du processus de hausse des taux fédéraux. Les augmentations des indices du logement, de la nourriture et des soins médicaux ont été les plus importantes parmi de nombreuses autres causes de l'augmentation mensuelle corrigée des variations saisonnières.

La matrice de marché reste donc inchangée, à savoir le maintien quoiqu'il en coûte d'une politique monétaire belliqueuse de l'autre côté de l'Atlantique. Le dernier rapport sur l'emploi (NFP) et les IPC hier ont montré que la "marmite" économique chauffe encore trop fort au goût de J. Powell. L'option d'un relèvement des Fed Funds de 75 pdb est plus que jamais sur la table pour la prochaine échéance.

A suivre l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, données préliminaires) à 16h00. Dans l'immédiat, les opérateurs ont pris connaissance des ventes au détail, en hausse de 0,1%, au-delà du consensus, en rythme mensuel.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La puissante structure en englobante haussière, ample, laisse augurer à ce stade une réaction technique, qui n'a pas valeur de retournement toutefois. Un peu d'oxygène qui pourrait permettre de combler le gap du 07 octobre, dans un premier temps. L'observation des volumes et de la fédération sectorielle sera essentielle pour jauger de la qualité du rebond, et donc de sa durabilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime