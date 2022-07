Nasdaq Composite : Un peu d'air frais

(BFM Bourse) - Deux éléments militent dans l'immédiat pour un rééquilibrage des forces en présence, tout en gardant à l'esprit que la matrice de marché demeure baissière:

1 - L'hypothèse d'un relèvement de 50 points de base des Fed Funds est encore sur la table, les Minutes publiés hier soir ne l'excluant pas formellement, même si le scénario d'un nouveau relèvement de 75 points de base reste tout à fait possible. Il tenait jusque là fermement la corde, au vu de la progression des prix. Pour rappel, à l'issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, les Fed Funds ont été relevés de 75 points de base, scénario qui avait été (très partiellement) digéré par le marché. "Un nouveau resserrement de 75pdb est même toujours possible en juillet au regard de la dynamique des anticipations d'inflation à moyen/long terme", pour Christophe MOREL, Groupama AM, qui voit le loyer de l'argent à 3,50% à la fin de l'année.

Pour leur part, [les stratégistes d'ECOFI] prévo[ient] que la Fed procédera à une hausse des taux de 75 points de base (pbs) en juillet, de 50 pbs en septembre et de 25 pbs en novembre et décembre. Nous tablons sur un taux des Fed funds de 3,25 % / 3,5 %, soit proche du pic du cycle de resserrement." En s'appuyant sur les "trois chocs [qui] frappent le monde : la guerre en Ukraine [qui] pousse l'Europe dans la récession ; les blocages en Chine [qui] entraînent une baisse notable de l'activité ; le durcissement monétaire et budgétaire aux Etats-Unis [qui] commence à peser sur le marché immobilier, même si les prix restent élevés.

2 - Une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le ministère chinois des Finances envisagerait d'autoriser les exécutifs locaux à vendre 1,5 billion de yuans (220 milliards de dollars) d'obligations spéciales cette année, provoquant une accélération sans précédent du financement des infrastructures.

Au chapitre statistique, si la balance commerciale mensuelle (mai) a vu son déficit pointer à des niveaux très proche de la cible, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage se révèlent relativement décevantes, à 235 000 nouvelles unités.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points. Avis neutre dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime