Nasdaq Composite : Un oeil attentif sur les Treasuries à 10 ans

(BFM Bourse) - Toujours branché sur courant alternatif et à fleur de peau au moindre frémissement des Treasuries à 10 ans, l'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, a gagné jeudi 2,52% à 13 398 points, dans des volumes en net retrait. La progression plus forte que prévu de l'indice des prix à la production sur le mois de février (+0.5%) devrait mettre précocement fin à un biseau de contestation sur l'indice, dans le sens où les Treasuries à 10 ans (taux longs américains), flirtent de nouveau avec les 1,59%.

Si les signes d'inflation ne sont donc pas pour l'instant réellement palpables, une frange d'économistes considère que le risque inflationniste directement imputable au plan Biden est important. Après d'ultimes négociations, ce nouveau plan de relance budgétaire a été formellement adopté. D'une enveloppe de 1 900 Milliards de Dollars, soit la tranche haute souhaitée par le nouveau locataire de la Maison Blanche, le plan prévoit un volet très important de "parachute money", soit un système d'envois de chèques directement aux ménages gagnant moins de 75 000$ annuellement. Le Président n'est toutefois pas parvenu à faire passer son souhait de faire progresser le salaire horaire minimum à 15$.

Le sentiment dominant reste donc celui d'une crainte inflationniste, et donc d'une réflexion accrue autour d'une possible mise en concurrence des rendements obligataires et des actions. Et dan ce cadre de réflexion, ce sont les actions qui ont le plus progressé ces dernières années qui ont le potentiel de reflux le plus important, et il s'agit des valeurs technologiques américaines.

Au chapitre statistique hier, les opérateurs, soulagés après la publication plus tôt dans la semaine des prix à la consommation aux États-Unis, sans échauffement particulier pour le mois de février, ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 712 000 nouvelles inscriptions pour la semaine passée, en baisse de 42 000 selon le Département américain du Travail (Department of Labour). La moyenne mobile sur 4 semaines était de 759 000, soit une diminution de 34 000 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.

A suivre l'indice de confiance du consommateur (U-Mich), en données préliminaires, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte. Alors que les volumes se sont progressivement essoufflés cette semaine, et que l'indice reprend contact avec sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), une reprise de la baisse est envisagée. Nous surveillerons l'attitude des cours à proximité des 13 000 points, et une clôture en deçà ce vendredi viendrait renforcer le sentiment baissier, en transformant désavantageusement la bougie heddomadaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime