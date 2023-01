Nasdaq Composite : Un niveau technique majeur en question

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est parvenu à franchir, vendredi, la borne haute d'un large range, à 11 450 points, en gagnant 0,95% à 11 621 points, malgré la déconvenue d'Intel (-6,41%) qui a entraîné tout le secteur des puces (équipementiers, fabricants, spécialistes, concepteurs). Un profit warning, sur fond de crainte d'un effondrement du marché des PC, qui a fait trembler tout un pan de la cote. Parallèlement les opérateurs se projettent déjà sur l'issue mercredi du premier FOMC de l'année.

Pour Thomas Costerg, économiste US chez Pictet Wealth Management, la Fed restera très sensible par rapport aux données du marché du travail, qui montrent encore une certaine tension. La Fed regarde particulièrement l'enquête JOLTS des postes vacants." Enquête qui sera publié mercredi, tout comme l'enquête du cabinet privé ADP, à l'avant-veille de la publication du rapport mensuel fédéral NFP (Non Farm Payrolls), qui retiendra toutes les attentions. "La Fed craint des pressions salariales persistantes poussant à la hausse l'inflation notamment dans les services en 2023."

"[Elle] pourrait continuer à monter les taux, par étapes de 25pb, aux prochains meetings jusqu'à un pic de 5.25% en mai prochain, en ligne avec les projections données en décembre.", a poursuivi Mr Costberg.

C'est bien le degré de fermeté de ton de la part de J Powell qui sera mesuré. "Jerome Powell va certainement adopter un ton ferme, mais il est peu probable que cela suffise à calmer l’euphorie des marchés. Celui-ci pourrait ainsi surprendre les marchés, en décidant d’une hausse de 50pdb ou d’une augmentation du rythme de la baisse du bilan de la Fed.", propose Vincent Boy, analyste de marché IG France.

Aucun chiffre d'importance majeur ne figure à l'agenda ce lundi. A suivre demain l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), l'indice PMI de Chicago ainsi que plusieurs indicateurs baromètres de santé du marché immobilier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Fait technique et graphique majeur, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de franchissement (encore à confirmer formellement) de la borne haute d'un large range (bande d'expression des cotation entre 10 250 et 11 450 points). Le message envoyé est positif à condition qu'une réintégration rapide, en données de clôture, n'intervienne pas.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11750.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

