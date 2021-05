Nasdaq Composite : Un niveau de résistance prend corps

(BFM Bourse) - Même si le rendement des obligations d'Etat LT repassent sous les 1,59%, pour les Treasuries à 10 ans, force est de constater que les investisseurs mettent un coup de frein (ou du moins relâchent l'accélérateur !) sur les poids lourds technologiques. Ces derniers ont passé haut la main le test des copies trimestrielles du T1 tout au long de la semaine passée, permettant à l'indice Nasdaq Composite de rester en lévitation sous les récents sommets absolus à 14 190 points. C'est justement ce niveau qui commence à constituer une résistance. Et en l'absence de repères statistiques majeures pour les deux premières séances de la semaine, cette force d'opposition commence à prendre corps.

C'est ce lieu de confrontation entre acheteurs et vendeurs, matérialisé graphiquement, qu'il conviendra de bien surveiller tout au long de la semaine, d'autant que les repères sur le front de l'emploi vont être nombreux. Avec l'inflation, la santé de l'emploi est le second pilier essentiel pouvant influer sur les décisions de la Fed dans les prochains mois. Principaux rendez-vous statistiques sur ce plan à l'agenda cette semaine: l'enquête du cabinet privé ADP mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain dans le secteur privé pour le mois d'avril.

A noter la publication ce mardi d'un creusement du déficit de la balance commerciale au mois de mars, creusement toutefois conforme aux attentes, à -74,4 Milliards de $.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si le biais de fond (haussier) reste inchangé à ce stade, force est de constater que les signaux de faiblesse se multiplient à très court terme, laissant entrevoir la formation d'une jambe corrective sous les récents sommets absolus. Ces derniers commencent à former une zone de résistance graphique. La structure en englobante baissière formée hier pourrait être suivie immédiatement d'une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), rupture qui aurait d'autant plus de sens sur le plan technique que les volumes d'échanges seront épais.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime