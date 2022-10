Nasdaq Composite : Un marché de l'emploi trop vigoureux...

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord que les portes du marché américain demeurent ouvertes ce lundi 10 octobre, mais cette date correspondant à un jour férié pour le reste de l'économie (Columbus Day), l'activité en Bourse devrait se montrer très réduite. L'indice Nasdaq Composite devrait rester groggy, selon les données de préouverture, après les pertes brutales de 3,80% à 10 652 points vendredi, dans la foulée de chiffres très dynamiques sur l'emploi, laissant augurer une poursuite sans pause d'une politique monétaire ultra agressive de la part de Fed.

En ce qui concernent les principaux enseignements de ce NFP (Non Farm Payrolls), la dynamique de hausse des salaires ne s'est pas emballée (+0,3% en rythme mensuel en septembre), mais la hausse des créations de postes dans le secteur privé (hors secteur agricole) a surpris par son rythme, à +263 000. Le taux de chômage - ce n'était pas non plus dans les plans de la Fed- s'est vivement contracté à 3.5% de la population active, contre un consensus à 3.7%. La variation de l'emploi salarié non agricole total pour juillet a été révisée à la hausse de 11 000, passant de +526 000 à +537 000, et la variation pour août est restée à +315 000. Après révision, les gains d'emploi en juillet et en août combinés étaient de 11 000 plus élevés que précédemment signalés.

Côté valeurs, AMC (Advanced Micro Devices Inc) a plongé de 13,87% à 58,44$, dans une explosion des volumes de transactions (164 000 000 de pièces échangées), percuté par un profit warning. Un avertissement qui a provoqué des turbulences sur l'ensemble du secteur, au sens large: Qualcomm a perdu 3,49%, Boradcom 3,97%, Texas Instruments 4,36%, Intel 5,37% et Micron Tech 3,13%.

Aucun chiffre macroéconomique américain n'est attendu ce lundi. Il faudra attendre demain et l'indice NFIB des petites entreprises pour ouvrir le bal statistique hebdomadaire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La petite transition latérale que nous entrevoyions aura duré trois séances, dans des volumes en chute libre. Une progression significative de ce niveau de participation sur la séance de baisse du jour viendrait donner du crédit au scénario baissier, alors même que l'échec contre une zone de résistance (la moyenne mobile à 20 jours) est constaté de façon chirurgicale. Sous cette courbe de tendance de court terme qui fait fermement pression, l'avis restera négatif sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime