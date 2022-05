Nasdaq Composite : Un marché aux réactions épidermiques

(BFM Bourse) - Après trois séance de rebond vif (mercredi, jeudi et vendredi), la réouverture ce mardi, après un lundi férié chômé (Memorial Day) devrait être plus fraîche de l'autre côté de l'Atlantique, et tout particulièrement sur l'indice Nasdaq Composite, dont l'effet d'amplification est particulièrement vérifiable depuis la prise de virage serrée de la Fed. Fed qui a pour priorité numéro un la lutte contre l'inflation, alors que le baril de brut léger texan frôlait ce matin les 125$.

L'indice a gagné 3,33% à 12 131 points vendredi, dans des volumes quelconques. Les opérateurs, qui doivent composer avec une plus forte sensibilité aux données macroéconomiques manquant les attentes, auront coché les rendez-vous suivants ce mardi: l'indice S&P CS des prix de l'immobilier à 15h00, le PMI de Chicago à 15h45, ainsi que l'indice de confiance du consommateur (Conference Board) à 16h00.

N'oublions pas, comme le rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, que "les perspectives sombres de Snap pour l’économie américaine ont entraîné un plongeon des valeurs technologiques en début de semaine dernière". La boutique de gestion de la banque suisse rappelle que nous restons "sur des marchés qui resteront volatils en raison de la dispersion des résultats".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. On surveillera la formation d'un potentiel harami ce mardi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

