Nasdaq Composite : Un large range encore valide

(BFM Bourse) - Retour des repères à Wall Street ce mardi, après la fermeture hier en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de Martin Luther King). Vous retrouverez d'ailleurs ici l'ensemble des jours fériés à Wall Street pour l'ensemble de l'année 2023. Année qui s'ouvre dans un climat d'appétit pour le risque favorable, sur fond d'espoir d'une accalmie dans le ton de la Fed, dès la fin du mois et le premier FOMC de l'année, après la publication d'un ralentissement net de l'inflation outre Atlantique.

"Cette trajectoire baissière de l’inflation invite à l’optimisme et rend de plus en plus probable le scénario d’une récession soft aux Etats-Unis où les efforts de la FED pour lutter contre les composantes de l’inflation étant à sa portée se conjuguent aux efforts de la Maison Blanche (utilisation significative des réserves de pétrole stratégiques, lois passées depuis deux ans par l’administration Biden pour soutenir des secteurs clés comme les infrastructures, les énergies renouvelables ou l’industrie des semi-conducteurs…)", juge Sébastien GRASSET (Auris Gestion).

Les probabilités d'une hausse cantonnée à 25 pdb des Fed Funds à l'issue du prochain Comité de politique monétaire se sont affermis davantage.

A suivre dans l'immédiat, à 14h30, l'indice manufacturier de la Fed de NY (Indice Empire State).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement à proximité de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), dont l'orientation va être surveillée de près. Elle est pour l'heure indécise.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11450.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

